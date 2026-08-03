Barroso é internado após sofrer intoxicação alimentar em viagem à França

O quadro provocou desidratação que afetou os rins do ex-presidente do STF; a expectativa é de alta nos próximos dias

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso foi internado em São Paulo após sofrer uma intoxicação alimentar por bactéria em viagem acadêmica à França. As informações foram noticiadas pelo jornal O Globo e confirmadas pela Jovem Pan.

Barroso passou mal ainda em Paris, na França. O quadro também afetou os rins do ex-ministro. Por isso, precisou ser internado.

Ele está sob os cuidados da médica Ludhmila Hajjar. Barroso apresenta uma boa evolução clínica e a expectativa é de que ele receba alta nos próximos dias.

Após concluir o mandato de presidente do STF, Barroso aposentou-se da Corte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou para a vaga do ex-ministro o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas foi rejeitado pelo Senado.