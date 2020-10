40% dos brasileiros vão evitar beijar desconhecidos no carnaval, aponta pesquisa

Mesmo sem data definida para o carnaval 2021, brasileiros se mantém otimistas com a realização da festa

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo Carnaval 2021 ainda não tem data definida para acontecer



A pandemia da Covid-19 cancelou e adiou muitos eventos em 2020 e, parece, que os estragos ainda serão sentidos no próximo ano. Cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo já anunciaram que uma das maiores festas populares do país, o carnaval, terá suas datas adiadas por causa da pandemia. Salvador e Recife, tradicionais no circuito carnavalesco, ainda não se pronunciaram, mas também devem adiar o evento. Ainda sem uma data concreta para a liberação de uma vacina e com a necessidade de distanciamento social, não se sabe exatamente como ocorrerá o carnaval no próximo ano, mas para algumas pessoas, a festa pode acontecer de maneiras diversas.

Uma pesquisa encomendada pela agência de marketing Estalo, que trabalha há mais de dez anos com carnaval de rua, e realizada pela empresa Mindminers entre 4 e 10 de agosto, apontou que 60% dos entrevistados pretendem mudar o comportamento nas festas do feriado, mesmo se uma vacina já estiver em circulação. Além disso, 67% são a favor do cancelamento do carnaval 2021, e 31% afirmaram que só participarão da folia se uma vacina já estiver disponível. Mas teve uma parcela mais otimista que já planeja como se proteger durante o evento. 40% dos entrevistados afirmaram que pretendem evitar carinhos e beijos de desconhecidos enquanto 50% disseram que não pretendem comemorar, mesmo em uma nova data.

A pesquisa foi feita com mil entrevistados, todos entre 18 e 45 anos, e também analisou o comportamento da população em eventos no geral. 68% dos entrevistados disseram que estão mais exigentes com as condições de higiene nos eventos, e 49% darão preferência para festas menores, com 38% pretendendo evitar os tradicionais blocos de carnaval e aglomerações.

*Com Estadão Conteúdo