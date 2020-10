Brasil ultrapassa 145 mil mortes por Covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, 708 mortes e 33.431 casos foram registradas nas últimas 24 horas

Dudu Contursi/Estadão Conteúdo Mais de 145 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19



O Ministério da Saúde atualizou nesta sexta-feira, 2, os números da Covid-19 no país. Segundo a pasta, o Brasil tem 145.388 mortes, sendo 708 somente nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia os casos confirmados da doença somam 4.880.523, sendo que 33.431 foram contabilizados de ontem para hoje. Desse total, 4.232.593 pessoas já se recuperaram, enquanto outras 502.542 seguem em acompanhamento médico. O Estado de São Paulo continua como o primeiro na lista dos mais afetados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O número de casos registrados no estado é de 991.725 e as mortes 35.804. A Bahia vem em seguida no ranking de contaminações com 312.050 casos confirmados e 6.795 óbitos. Minas Gerais aparece em terceiro com 298.607 casos e 7.436 mortes. Apesar de ocupar o 4º lugar entre os contaminados (266.235), o Rio de Janeiro é o segundo em número de mortes por estado com 18.567. Fechando o top 5 aparece o Ceará com 241.684 casos e 9.023 mortes.

Atualizações das vacinas contra Covid-19

Nesta sexta-feira a Anvisa recebeu os dados da segunda vacina contra a Covid-19 que está sendo testada no Brasil. Ontem a agência tinha divulgado que a farmacêutica AstraZeneca tinha submetido documentos para análise. Hoje foi a vez do laboratório chinês Sinovac entregar os dados da Coronavac. Porém, nem todas as notícias sobre imunizantes são animadoras. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou que não conseguirá concluir os testes clínicos de sua vacina até o final deste mês e a previsão é para novembro.