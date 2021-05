‘A ação é legítima do início ao fim’, diz Polícia Civil sobre operação no Rio de Janeiro

De acordo com um dos delegados responsáveis, a corporação ‘não entra em comunidades para praticar execuções, mas há vezes em que é preciso revidar’; confronto com traficantes deixou 25 mortos

Durante um confronto entre policiais e traficantes, 25 pessoas morreram nesta quinta-feira, 6, em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Polícia Civil do Estado, a ação apenas se concretizou após uma série de investigações que confirmaram que crianças e adolescentes da região estavam sendo aliciados por traficantes para integrar a facção que domina o território. Ao todo, as autoridades apontam as mortes de um policial civil e 24 suspeitos, que foram alvejados. Em entrevista coletiva nesta tarde, a Polícia Civil afirmou que a Operação Exceptis é completamente legal.

“A Polícia Civil não entra em comunidade nenhuma para praticar execuções, mas às vezes precisamos revidar. A Polícia Civil entra para cumprir mandados de prisão deferidos pela Justiça. Sendo assim, a operação deflagrada foi baseada em um inquérito judicial e ocorreu completamente dentro da legalidade. A prova cabal de que não entramos para executar é que, logo no início da incursão, perdemos um de nossos policiais na troca de tiros. Não houve execução, mas houve a necessidade de revidar uma injusta agressão. Portanto, a ação é legítima do início ao fim”, disse o delegado Roberto Cardoso, titular Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), em entrevista coletiva.

Além disso, o subsecretário Operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira, usou a entrevista para esclarecer a legalidade da operação, afirmando que foram cumpridos todos os protocolos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “A operação faz parte de um inquérito da delegacia de proteção à criança e ao adolescente que, na sexta-feira passada, emitiu 21 mandados de prisão contra criminosos situados no bairro de Jacarezinho. Diante do tripé da inteligência, investigação e ação, a Polícia Civil deflagrou a operação que teve início na manhã de hoje. Deixo muito claro que todos os protocolos exigidos pelo STF foram cumpridos”, disse. “Lamentavelmente ocorreu muito confronto na comunidade. Não há de se comemorar este resultado devido à quantidade de mortes. Da mesma forma, que não é possível que nos confortem pela morte de nosso policial, afinal ele estava ali em defesa da sociedade, cumprindo seu dever, e acabou tornando-se uma vítima fatal”, concluiu.