ABDI e Anatel lançam concurso de redes privativas

Sinclair Maia/Anatel Inscrições estão abertas para o concurso de redes privativas em telecomunicações até o dia 11 de agosto



A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão com inscrições abertas para o concurso de redes privativas em telecomunicações até o dia 11 de agosto. Os interessados poderão inscrever seus trabalhos nas categorias: Agronegócio, Indústria, Óleo e Gás e Outros setores, e obter mais informações no hotsite do Prêmio na página da ABDI. O concurso visa reconhecer iniciativas que mensurem o impacto das redes privativas de telecomunicações nos negócios do setor produtivo nacional, estimular esse tipo de investimento e dar ampla divulgação aos resultados alcançados com a implementação dessas soluções. A premiação terá quatro categorias de redes privativas: Agro (uso para aplicações no setor de agropecuária, Indústria (uso para aplicações do setor industrial, em parque fabril, Utilities, Mineração, Óleo e Gás (uso para aplicações em serviços como distribuição de água, energia e gás, além de aplicações do setor de mineração e de extração de petróleo), e outros setores.

Para participar do concurso, a entidade que faz uso da rede privativa ou a prestadora de serviços de telecomunicações responsável pela infraestrutura e operação da rede deve responder os questionamentos que integram a Tomada de Subsídios nº 20/2023, que está disponível no Sistema Participa, da Anatel. Com o novo prazo, o cronograma também foi alterado: