Acidente com aeronave no Aeroporto da Pampulha deixa um morto e dois feridos

O avião foi parar fora da pista enquanto realizava um ‘voo de teste’, segundo a Infraero; uma das vítimas está em estado grave e a outra sofreu apenas escoriações

Reprodução A aeronave Learjet LR35 saiu da pista do aeroporto da Pampulha após um "voo de teste"



Uma aeronave sofreu um acidente ao tentar pousar no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta terça-feira, 20. A Infraero informou que a aeronave Learjet LR35 saiu da pista após um “voo de teste”. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar de parar fora da pista, o avião ainda estava dentro do perímetro do aeroporto. Por causa do acidente, a pista de pouso e decolagem do Aeroporto da Pampulha ficou interditada das 13h55 até 14h29. Os primeiros socorros foram realizados pelos bombeiros da Infraero e, em seguida, o Corpo de Bombeiros começou a retirada das três vítimas envolvidas. Dois pilotos, que estavam presos às ferragens da cabine, foram retirados. Um deles estava consciente, mas veio a óbito logo após, de acordo com informações atualizadas do Corpo de Bombeiros. O outro piloto foi retirado em estado grave e foi encaminhado para o Hospital João XXIII. Uma terceira vítima, que já estava fora do avião quando o socorro chegou, sofreu apenas algumas escoriações e já recebeu atendimento. A ocorrência será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).