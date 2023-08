Tripulação de helicóptero desaparecido na Amazônia é encontrada com vida

‘Eles conseguiram consertar o rádio e mandar uma mensagem dizendo onde estão’, disse oficial da Aeronáutica

MICHAEL DANTAS / AFP Helicóptero desapareceu entre Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, municípios localizados na Amazônia



A tripulação de um helicóptero desaparecido na última quarta-feira, 16, fez contato neste sábado com autoridades e confirmou que os três ocupantes sobreviveram ao acidente. A aeronave desapareceu quando sobrevoava a Floresta Amazônica, indo da base Bona, na Aldeia Mariptepu, no Pará para Macapá. “Eles conseguiram consertar o rádio e mandar uma mensagem dizendo onde estão”, disse Muller Bryan, subcomandante do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá. De acordo com o militar, os três ocupantes sofreram ferimentos leves e sem gravidade.

O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), adiou sua viagem por algumas horas para aguardar a chegada dos sobreviventes. O helicóptero desapareceu entre os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Os ocupantes foram identificados como Josilei Gonçalves de Freitas, tenente-coronel e piloto; José Francisco Vieira, engenheiro da estatal Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), e o mecânico Gabriel. Segundo o GTA, as causas do acidente serão apuradas pelas FAB (Força Aérea Nacional). Em nota nota, a Funai (Fundação nacional do Índio), afirmou que: “De acordo com o grupo de busca, um foco de luz foi avistado e os tripulantes foram encontrados ao redor de uma fogueira. Detalhes sobre os acontecimentos que levaram ao desaparecimento ainda não foram divulgados’.