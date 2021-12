Acidente de ônibus deixa dois mortos e ao menos 18 feridos na BR-381 em Minas Gerais

Veículo era da empresa Buser e saiu de Belo Horizonte com destino a Guarapari; motorista alega que teve um mal súbito

Reprodução/Twitter/@BR381_Urgente Ônibus caiu em uma ribanceira



Um grave acidente de ônibus deixou dois mortos e pelo menos 18 feridos na noite desta terça-feira, 28, na BR-381, em João Monlevade, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira na altura do km 356, por volta das 23h40. O motorista alega que teve um mal súbito. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O ônibus era da empresa Buser e saiu de Belo Horizonte com destino a Guarapari, no Espírito Santo. Segundo a PRF, o veículo transportava 47 pessoas. As vítimas foram encaminhadas para um hospital em João Monlevade.