Receita Federal apreende mais de uma tonelada de cocaína no Porto de Santos

Tabletes da droga estavam escondidos em carga de suco de laranja que ia para a Espanha e em carga de açúcar que ia para Gana

Receita Federal/Divulgação Drogas foram apreendidas no Porto de Santos



A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira, 28, 1.240 quilos de cocaína que seriam enviadas ao exterior pelo Porto de Santos, em São Paulo. De acordo com o órgão, a droga foi encontrada escondida em duas cargas diferentes: a primeira parte, com 763 quilos, estava no meio de sucos de laranja que tinham como destino o porto de Valência, na Espanha. A segunda, 504 kg, foi achada no meio de açúcar cristal e tinha como destino o porto de Tema, em Gana, na África. As duas cargas teriam sido selecionadas para conferência por meio de “critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por imagens de escâner”. No dia anterior, 561 quilos de cocaína também foram encontrados no porto dentro de uma carga de café. Não há até o momento informações sobre qualquer pessoa presa pelo tráfico. Em 2021, 16 toneladas de drogas ilícitas foram apreendidas apenas no Porto de Santos.