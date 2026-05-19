Quem era Mariana Tanaka, filha de assessor do Lula que morreu atropelada no RJ

A jovem tinha 20 anos e acabado de chegar para começar sua vida na cidade carioca quando foi atingida na calçada por um carro

Reprodução / Redes Sociais Mariana Tanaka Abdul Hak, jovem morta atropelada em Ipanema, zona sul do Rio



A filha de diplomatas Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, foi atropelada no Rio de Janeiro no sábado (16) em Ipanema, no Rio de Janeiro e faleceu no domingo (17) após não resistir aos ferimentos. A jovem era formada em Administração de Empresas na ESCP Business School, no campus de Turim, na Itália.

Os pais de Mariana eram Ibrahim Abdul Hak Neto e Ana Patrícia Neves Abdul Hak. O pai é um diplomata de carreira e o atual assessor especial no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já a mãe exerce o cargo de cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, na Argentina.

Além do português, Mariana dominava a língua inglesa, espanhola e o francês. Ela também já havia morado na França, Reino Unido, Venezuela, Líbano e Bélgica durante sua vida como estudante.

Marina atuava como diretora de marketing em uma empresa italiana desde janeiro de 2025. A organização era responsável pelo recrutamento de alunos, gestão de orçamento e campanhas de marketing.

Ela chegou ao Rio de Janeiro no mesmo dia do acidente para assinar um contrato de trabalho com uma multinacional do setor de cosméticos e iniciar seu novo dia a dia na cidade carioca.

O presidente Lula telefonou ao pai de Mariana para se solidarizar ao assessor, nesta terça-feira (19. “Telefonei na tarde de hoje ao embaixador Ibrahim Abul Hak Neto para expressar minha solidariedade pelo falecimento de sua querida filha Mariana Tanaka Abdul Hak”, afirmou Lula.

O que aconteceu

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Mariana que morreu um dia depois de ser atropelada em Ipanema, zona sul do Rio. O corpo da jovem será transferido para São Paulo após ser liberado na segunda-feira (18), pelo Instituto Médico Legal do Rio (IML).

Além dela, também ficaram feridos a mãe e um homem que não teve a identidade divulgada. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto e já receberam alta.

Segundo testemunhas, o atropelamento aconteceu quando o motorista de uma van perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um ciclista e invadiu a calçada na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá. Mariana, que havia chegado ao Rio poucas horas antes do acidente, foi uma das pedestres atingidas.

As cerimônias de velório e sepultamento devem acontecer na quinta-feira (21).