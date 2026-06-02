Colisão ocorreu na GO-518, em Buriti de Goiás; outras oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde

Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar de Goiás Acidente entre van e carreta mata cinco alunos de colégio militar em Goiás



Cinco estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) 5 de Janeiro morreram em um acidente entre uma van escolar e uma carreta na noite de segunda-feira (1º), na rodovia estadual GO-518. A colisão traseira aconteceu na zona rural de Buriti de Goiás, envolvendo o veículo de transporte de alunos e um caminhão carregado de gado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a van transportava 13 pessoas no momento do impacto. Oito vítimas foram socorridas por equipes do SAMU de Buriti de Goiás e Sanclerlândia e levadas para hospitais da região antes da chegada dos bombeiros. Os cinco ocupantes que morreram foram encontrados presos às ferragens do veículo.

O acionamento das equipes de resgate ocorreu por volta das 18h50, após solicitação da Polícia Militar. Os bombeiros realizaram o isolamento da área e aguardaram a conclusão da perícia pela Polícia Científica para iniciar o desencarceramento das vítimas fatais, utilizando equipamentos especializados de salvamento veicular.

A operação de resgate foi encerrada à 1h19 desta terça-feira (2). Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Luís de Montes Belos. Ao todo, seis bombeiros militares e três viaturas atuaram na ocorrência.