Problema técnico externo interrompeu pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (2); serviço já opera normalmente

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pane técnica suspende voos em Guarulhos e Congonhas; operação é normalizada



Uma pane técnica na comunicação suspendeu temporariamente os pousos e decolagens nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas na manhã desta terça-feira (2). As operações aéreas na região metropolitana de São Paulo já foram restabelecidas e funcionam normalmente.

A interrupção foi causada por um problema técnico operacional externo, de acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Durante a suspensão, as aeronaves em voo foram sequenciadas para garantir o cumprimento dos protocolos internacionais de segurança e a manutenção do fluxo operacional previsto.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que as atividades nos aeródromos já foram completamente retomadas após a correção da falha.

“A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos. A FAB ressalta que as atividades já foram restabelecidas completamente”, diz a FAB.

Em abril deste ano, uma falha no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo já tinha suspendido temporariamente os voos.

*Matéria em atualização