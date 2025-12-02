Jovem Pan > Notícias > Brasil > Adolescente de 15 anos fere três com faca em Fortaleza

Adolescente de 15 anos fere três com faca em Fortaleza

Ainda não se sabe o que motivou o ataque; menor foi apreendido pela Polícia Militar

  02/12/2025
Reprodução/Redes Sociais Aluno ataque a faca Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde

Um adolescente de 15 anos feriu três pessoas com um “objeto cortante” em uma escola de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira (2). O jovem foi apreendido pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Ataque aconteceu no colégio particular Christus, em sua unidade sul, que fica no bairro José de Alencar. O estado de saúde das vítimas, que foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, não foi informado

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde. Ainda não se sabe o que motivou os ataques.

