Adolescente de 15 anos fere três com faca em Fortaleza

Ainda não se sabe o que motivou o ataque; menor foi apreendido pela Polícia Militar

Reprodução/Redes Sociais Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde



Um adolescente de 15 anos feriu três pessoas com um “objeto cortante” em uma escola de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira (2). O jovem foi apreendido pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Ataque aconteceu no colégio particular Christus, em sua unidade sul, que fica no bairro José de Alencar. O estado de saúde das vítimas, que foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, não foi informado

