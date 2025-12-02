Jovem Pan > Segurança > Saiba como os cães da PM de São Paulo ajudam no combate ao crime organizado

Saiba como os cães da PM de São Paulo ajudam no combate ao crime organizado

Em 2024, a ação dos cães-policiais resultou na apreensão de mais de 15 toneladas de drogas em todo o Estado

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 11h52
Reprodução/Jovem Pan Cão policial Odin, um dos cães policiais treinados pela PM de São Paulo para farejar drogas

A unidade canina da Polícia Militar de São Paulo (PMESP) — o Canil da PM — é uma peça fundamental no combate ao crime organizado e no salvamento de vidas no estado. Em 2024, a ação dos cães-policiais resultou na impressionante apreensão de mais de 15 toneladas de drogas.

O objetivo final desses “policiais de quatro patas” é sempre salvar vidas. Eles atuam em diversas missões, desde buscas em favelas e apoio a operações de choque, até a localização de explosivos e pessoas. Nas missões, os cães são frequentemente os primeiros a entrar em áreas de risco, farejando o perigo antes que ele se manifeste.

Treinamento: do Brinquedo ao faro de drogas

Diferentemente do que muitos podem pensar, o treinamento dos cães para faro não envolve o contato direto com as substâncias ilícitas. O método utilizado é baseado no reforço positivo e na associação de odores.

  1. Reforço positivo: O treinamento começa com o Kong (o brinquedo do cão), que serve como o reforço positivo e a diversão do animal.
  2. Transição de odor: Progressivamente, os condutores do canil fracionam e reduzem o brinquedo, enquanto fazem a transição do odor do Kong para o odor da substância que se deseja treinar (drogas ou explosivos).
  3. Indicação passiva: Ao localizar a substância, o cão é treinado a realizar uma indicação passiva (como sentar ou latir no local exato), mostrando que encontrou o foco do odor procurado. Veja na videorreportagem a demonstração com o cão Odin no laboratório de detecção, utilizando uma parede de tijolos.
Salvar vidas é o objetivo

Para os policiais militares da unidade, o trabalho vai muito além de combater o tráfico. Segundo o cabo Modesto, da Polícia Militar de São Paulo, “a cada quilo de droga tirado da rua, com certeza nós estamos salvando alguém”. Com o lema de “Lealdade, Honra e Coragem”, os cães e seus condutores continuam a rotina de trabalho, servindo como heróis que garantem a segurança e a bem-estar da sociedade.

*Com informações de Ana Carolina Almeida

*Reportagem produzida com auxílio de IA

