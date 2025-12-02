Saiba como os cães da PM de São Paulo ajudam no combate ao crime organizado

Em 2024, a ação dos cães-policiais resultou na apreensão de mais de 15 toneladas de drogas em todo o Estado

A unidade canina da Polícia Militar de São Paulo (PMESP) — o Canil da PM — é uma peça fundamental no combate ao crime organizado e no salvamento de vidas no estado. Em 2024, a ação dos cães-policiais resultou na impressionante apreensão de mais de 15 toneladas de drogas.

O objetivo final desses “policiais de quatro patas” é sempre salvar vidas. Eles atuam em diversas missões, desde buscas em favelas e apoio a operações de choque, até a localização de explosivos e pessoas. Nas missões, os cães são frequentemente os primeiros a entrar em áreas de risco, farejando o perigo antes que ele se manifeste.

Treinamento: do Brinquedo ao faro de drogas

Diferentemente do que muitos podem pensar, o treinamento dos cães para faro não envolve o contato direto com as substâncias ilícitas. O método utilizado é baseado no reforço positivo e na associação de odores.

Reforço positivo: O treinamento começa com o Kong (o brinquedo do cão), que serve como o reforço positivo e a diversão do animal. Transição de odor: Progressivamente, os condutores do canil fracionam e reduzem o brinquedo, enquanto fazem a transição do odor do Kong para o odor da substância que se deseja treinar (drogas ou explosivos). Indicação passiva: Ao localizar a substância, o cão é treinado a realizar uma indicação passiva (como sentar ou latir no local exato), mostrando que encontrou o foco do odor procurado. Veja na videorreportagem a demonstração com o cão Odin no laboratório de detecção, utilizando uma parede de tijolos.

Salvar vidas é o objetivo

Para os policiais militares da unidade, o trabalho vai muito além de combater o tráfico. Segundo o cabo Modesto, da Polícia Militar de São Paulo, “a cada quilo de droga tirado da rua, com certeza nós estamos salvando alguém”. Com o lema de “Lealdade, Honra e Coragem”, os cães e seus condutores continuam a rotina de trabalho, servindo como heróis que garantem a segurança e a bem-estar da sociedade.

