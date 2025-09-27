Aeronave com prefeito de João Pessoa sofre pane elétrica e faz pouso de emergência

Cícero Lucena voltava de Sousa, no interior, do Estado, quando a aeronave começou a perder potência; apesar do susto, não houve feridos

Reprodução/Instagram/@cicerolucena Avião em, que estava o prefeito de João Pessoa, Cícero Luceno, teve de pousar em cidade da região metropolitana da capital paraibana



Na manhã de hoje, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), vivenciou um incidente aéreo que poderia ter tido consequências mais graves. Durante um sobrevoo na região do interior da Paraíba, próximo à capital do estado, a aeronave de pequeno porte em que ele estava sofreu uma pane elétrica. Este problema técnico obrigou o piloto a realizar um pouso de emergência em uma cidade da região metropolitana da capital da Paraíba. Apesar do susto, todos os ocupantes da aeronave, incluindo o prefeito, saíram ilesos do incidente.

Lucena utilizou suas redes sociais para informar a população sobre o ocorrido. Em suas postagens, ele compartilhou fotos e detalhes do incidente, ressaltando que o pouso de emergência foi uma medida necessária para evitar consequências mais sérias. O prefeito expressou alívio ao confirmar que todos a bordo estavam bem e a salvo, e elogiou a rápida e eficiente ação do piloto.

“Acabamos de passar por um grande susto. Estava retornando de Sousa, em um avião, que de repente foi perdendo potência. Não tínhamos alternativa de pouso próximo e nem deu tempo para isso. Na Fazenda São José nós encontramos um espaço que estava sendo cortado o capim para a silagem e deu para que a gente pousasse com todos em paz, com saúde e ninguém ferido. Só danos materiais do avião: no trem de pouso, quebrou a asa… Mas Deus é grande”, agradeceu Lucena, em vídeo gravado após o pouso e compartilhado nas redes sociais.

Além de Lucena, estava a bordo no avião Neiva, modelo EMB-711C “Corisco”, os assessores Kauê Braga e Dudu Lins, além do piloto, Carlos Duarte. Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que já realizou a coleta inicial de dados sobre a ocorrência. Esses elementos serão analisados em uma investigação cujo prazo depende da complexidade do caso e da identificação de fatores que possam ter contribuído para o incidente.

