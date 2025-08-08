Aeroporto de Guarulhos desmente rumores de bomba e continua funcionando normalmente

Segundo a administração local, um passageiro teria esquecido uma bagagem no terminal 1; Polícia Federal foi acionada e possibilidade de artefato explosivo foi descartada

FEPESIL /FUTURA PRESS/ ESTADAO CONTEUDO A GRU Airport também comunicou que as operações não foram comprometidas



Na manhã desta sexta-feira (8), circularam nas redes sociais rumores de que o terminal 1 do Aeroporto Internacional de Guarulhos estaria interditado por uma suspeita de bomba. A administração do aeroporto mais tarde desmentiu o boato e afirmou em nota que a Polícia Federal foi acionada após um passageiro em conexão esquecer sua bagagem. Após análise dos peritos, a possibilidade de bomba foi descartada. A GRU Airport também comunicou que as operações não foram comprometidas e o que o aeroporto continua funcionando normalmente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a nota completa:

A GRU Airport informa que, nesta sexta-feira (08), um passageiro em conexão por Guarulhos esqueceu uma bagagem no terminal 1 de passageiros. Seguindo as normas de segurança, a Polícia Federal foi acionada e, após análise dos peritos, foi descartada a hipótese de artefato explosivo.

Importante ressaltar que as operações não foram comprometidas e o aeroporto segue funcionando normalmente.