Aeroporto de Guarulhos lidera o ranking de mais movimentado da América Latina; veja lista

Em seguida, vieram o Aeroporto El Dorado, na Colômbia, e o Aeroporto Internacional da Cidade do México

FEPESIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada de um dos portões do Aeroporto de Guarulhos



O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e do Caribe (ACI-LAC) divulgou nesta quarta-feira (6) que em 2025 o Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) foi o mais movimentado da região com um registro do fluxo de passageiros superior a 47,1 milhões.

Em seguida, vieram o Aeroporto El Dorado (Bogotá, Colômbia), com mais de 45,4 milhões de passageiros, e o Aeroporto Internacional da Cidade do México (Cidade do México, México), com mais de 44,6 milhões.

Além de Guarulhos, o ACI-LAC informou a lista dos 10 aeroportos mais movimentados da região em 2025. Os dados usados foram em termos de total de passageiros, passageiros internacionais, carga aérea e movimentos de aeronaves. O número total de passageiros ultrapassou 790 milhões, representando um aumento de 3,8% no tráfego aéreo em comparação com o ano anterior.

O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, registrou um aumento de 23,5% no tráfego aéreo entre 2024 e 2025, atingindo 17,9 milhões de passageiros em 2025, o maior aumento entre todos os aeroportos avaliados.

“Os resultados de 2025 demonstram a força dos principais aeroportos da região. Guarulhos, El Dorado e Benito Juárez consolidaram sua posição como ‘hubs’ estratégicos, impulsionados pela conectividade internacional e pela recuperação da demanda doméstica. O crescimento significativo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ilustra como os investimentos em infraestrutura e a promoção do turismo podem transformar o desempenho de um terminal”, disse Rafael Echevarne, diretor geral da ACI-LAC.

Veja a lista completa liberada pelo (ACI-LAC):