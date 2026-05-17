Aplicativos úteis em Santa Catarina: seu guia de viagem digital

Descubra os apps de transporte, delivery e turismo para facilitar sua estadia e aproveitar ao máximo o estado

Montagem: Austin Distel/Unsplash e Vinicius "amnx" Amano/Unsplash Uber e iFood



Planejar uma viagem para Santa Catarina, com suas praias deslumbrantes, serra encantadora e cidades de cultura europeia, fica muito mais simples com a ajuda da tecnologia. Ter os aplicativos certos no celular pode transformar sua experiência, otimizando tempo e resolvendo imprevistos com poucos cliques. Este guia reúne os principais aplicativos de transporte, delivery e turismo que facilitam a vida do turista em SC, garantindo que você se preocupe apenas em aproveitar as paisagens.

Como se locomover: aplicativos de transporte em SC

Seja para ir do aeroporto de Florianópolis ao seu hotel, passear pela orla de Balneário Camboriú ou explorar o centro de Blumenau, a locomoção é um ponto central de qualquer viagem. Felizmente, as principais cidades catarinenses são bem atendidas por aplicativos de transporte.

Uber e 99: São as opções mais populares e confiáveis na maioria das áreas urbanas do estado, como a Grande Florianópolis, Joinville, Itajaí e Criciúma. Oferecem diferentes categorias de veículos e são ideais para trajetos curtos e médios;

Garupa: Um aplicativo de mobilidade brasileiro que também tem forte presença em cidades de Santa Catarina, sendo uma alternativa interessante aos gigantes do setor;

Buser e ClickBus: Para quem pretende viajar entre cidades catarinenses, como de Florianópolis para a Serra do Rio do Rastro, estes aplicativos são essenciais. Eles permitem comprar passagens de ônibus de forma online, comparando preços e horários de diferentes viações;

Delivery na porta: apps de comida e mercado

Depois de um longo dia de praia ou trilha, pedir comida no conforto da sua hospedagem é uma ótima pedida. Os aplicativos de delivery em Santa Catarina oferecem desde pratos típicos da culinária local até redes de fast-food e compras de supermercado.

iFood: É o aplicativo de delivery de comida mais usado no estado. Com ele, você pode explorar restaurantes locais, ler avaliações e receber seu pedido onde estiver. É perfeito para provar a gastronomia da região sem sair de casa;

Rappi: Além de restaurantes, o Rappi oferece serviços de entrega de supermercados, farmácias e lojas de conveniência. É um verdadeiro coringa para resolver qualquer necessidade de última hora durante sua viagem;

Explorando o estado: apps de turismo e utilidades

Para além do transporte e da alimentação, outros aplicativos podem enriquecer seu roteiro e garantir mais segurança e informação durante a sua estadia em Santa Catarina.

Google Maps e Waze: Indispensáveis para quem aluga um carro para explorar as estradas cênicas, como a Serra do Rio do Rastro ou a Rota do Sol. Fornecem as melhores rotas, informações de trânsito em tempo real e localização de postos de combustível;

Booking.com e Airbnb: Para quem planeja uma viagem com múltiplas paradas ou decide estender a estadia, ter esses aplicativos à mão facilita a busca e reserva de hospedagens de última hora em qualquer região do estado;

Climatempo ou Windy: O clima em Santa Catarina pode variar bastante, especialmente entre o litoral e a serra. Consultar a previsão do tempo é fundamental para planejar seus passeios, seja um dia de sol na Praia do Rosa ou uma visita a um vinhedo em São Joaquim;

Praia Segura: Aplicativo do Corpo de Bombeiros de SC que informa as condições das praias, como a cor da bandeira (indicando a segurança do mar), a presença de águas-vivas e a balneabilidade. Essencial para um banho de mar seguro;

Ter esses aplicativos instalados e configurados antes mesmo de embarcar para Santa Catarina economiza tempo e facilita a resolução de qualquer necessidade que surja. Com esse kit digital, sua viagem pelo estado se torna mais prática e conectada, permitindo que você aproveite cada momento, desde as praias movimentadas do litoral norte até a tranquilidade da serra catarinense.