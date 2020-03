Alcolumbre quer concluir nesta quarta-feira análise dos vetos ao orçamento impositivo

Roque de Sá/Agência Senado A sessão, iniciada ontem, foi suspensa por Alcolumbre por volta das 20h



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que vai tentar concluir ainda nesta quarta-feira (4), a análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que amplia o orçamento impositivo.

“São os quatro que vou votar hoje”, disse, em relação aos quatro dispositivos vetados por Bolsonaro no projeto sobre a distribuição dos recursos de emendas. A sessão estava marcada para às 14h, mas começou com atraso.

A sessão, iniciada ontem, foi suspensa por Alcolumbre por volta das 20h. Ele anunciou que havia chegado a um acordo com líderes partidários para que o veto ao orçamento impositivo fosse mantido – o chamado veto 52, porém o atraso no envio dos projetos do governo federal impossibilitavam a análise por parte dos congressistas.

“Se os projetos tivessem chegado às 9h daria tempo, mas chegaram às 17h05. Os congressistas estão tendo apenas uma hora para analisar uma matéria importante para o país. Comuniquei o acordo de procedimento e avisei que não haveria tempo para analisar. O regimento diz que precisa de cinco sessões. Vamos, portanto, suspender a sessão e retomaremos às 14 horas de amanhã”, justificou o presidente do Senado.

Uma manifestação de Bolsonaro no Twitter de que não teria havido “qualquer negociação” também causou a insatisfação de parlamentares. “O texto original do governo foi 100% mantido. Com a manutenção dos vetos está garantida a autonomia orçamentária do Executivo”, escreveu o presidente. “O PL encaminhado hoje preserva a programação original formulada pelo governo”, completou.

