Alpinista morre e outro fica ferido após deslizamento em SC; veja vídeo

Polícia Militar foi acionada por sobrevivente e fez socorro das vítimas em área de difícil acesso na cidade de Urubici

Polícia Militar de Santa Catarina / Divulgação Polícia socorreu os dois alpinistas; um deles morreu no local



Um alpinista morreu e outro ficou ferido após um deslizamento no Cânion Espraiado, em Urubici, Santa Catarina, neste domingo, 11. A Polícia Militar do estado foi acionada por uma das vítimas, que ficou presa em um paredão de difícil acesso a uma altura de 200 metros. Segundo ocorrência, Lucas de Zorzi, de 39 anos, escalava o cânion com um amigo quando uma pedra se desprendeu do local e o atingiu na cabeça. Ele morreu no local.

Com o celular em mãos, o amigo de Lucas acionou a polícia. Um helicóptero foi enviado para a região do cânion e um tripulante operacional usou a técnica de rapel para resgatar as vítimas. Chegando até os alpinistas, o policial detectou que Lucas não tinha mais sinais vitais. Ele foi o primeiro a ser retirado do local. Em seguida, a segunda vítima, que não teve nome revelado pela polícia, foi socorrida com arranhões superficiais. Segundo a PM, toda a operação durou cerca de seis horas.

Em nota, a empresa da qual Zorzi era dono, Mil Indústria de Serras, agradeceu em nome da família pelas manifestações de pesar e de solidariedade. “O falecimento prematuro interrompe tragicamente uma trajetória marcada pelo espírito aventureiro, por vitórias e conquistas”, disse nota. O velório foi realizado na noite do domingo e o enterro ocorrerá ainda na tarde desta segunda.