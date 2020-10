Chuva complica trânsito das rodovias de São Paulo no pré-feriado

Mesmo com logística especial nas estradas, caminho para cidade de Aparecida e para litoral está congestionado; acidentes com romeiros foram registrados

Ecovias / Reprodução das câmeras de segurança Trânsito é intenso em alguns pontos da Imigrantes



A chuva que atingiu o estado de São Paulo nesta sexta-feira, 9, véspera de feriadão de Nossa Senhora Aparecida, complicou o trânsito para aqueles que vão pegar a estrada. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, São Paulo somava 32 quilômetros de congestionamento pouco antes das 20h desta sexta-feira. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias registrou congestionamentos na descida para o litoral. Os trechos de trânsito mais intenso são entre os km 62 e 70, 34 e 46 e 22 e 23.

Na Rodovia Presidente Dutra, um dos principais acessos à cidade de Aparecida, o trânsito é ainda mais intenso na pista expressa e na marginal. Segundo a Concessionária Dutra, a via tem retenções no sentido Rio de Janeiro nas cidades de Guarulhos, São José dos Campos e Jacareí. Um dos pontos de maior contenção de veículos está entre os quilômetros 211 e 224 da via, ainda na Grande São Paulo.

A Ecovias deve alternar a operação normal com o aumento de faixas no sentido litoral até o domingo. Na segunda-feira, a partir das 10h, oito faixas estarão disponíveis para a volta à capital. Também no Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias instaurou a Operação Comboio para interceptar e auxiliar, em velocidade reduzida, o transporte de ônibus e caminhões durante período de neblina.

Romaria para Aparecida tem acidentes com feridos

Nesta sexta, pelo menos dois acidentes na Rodovia Presidente Dutra deixaram três romeiros que caminhavam até Aparecida feridos. Um deles ocorreu nas imediações da cidade de São José dos Campos, com um atropelamento, e outro na cidade de Pindamonhangaba, com um carro saindo da via na altura do quilômetro 90, atingindo duas pessoas e deixando uma delas em estado grave.