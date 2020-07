Alvo de 48 pedidos de impeachment, Bolsonaro avisa: ‘Quer trocar? Troque nas urnas’

O presidente da República conversou com apoiadores no fim da tarde deste domingo, 19, em frente ao Palácio da Alvorada

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro conversou com apoiadores no fim da tarde deste domingo, 19, na frente do Palácio da Alvorada



O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse a apoiadores no Palácio da Alvorada no fim da tarde deste domingo, 19, que os votos que o elegeram valerão até 2022. “A gente acredita em vocês, vocês estão aqui no coração, fazem movimentos democráticos para exatamente mostrar que o voto de vocês de 2018 vai valer até 2022”, afirmou. “Quer trocar? Troque nas urnas”, acrescentou. Bolsonaro é alvo de 48 pedidos de impeachment protocolados na Câmara, à espera de uma decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre pautar ou não algum dos requerimentos.

O presidente está com Covid-19 e permanece em sua residência oficial em Brasília. Ele caminhou até o espelho d’água para conversar com apoiadores que se aglomeraram do lado de fora do Palácio. Muitos deles sem máscaras. “No momento, estou num bom relacionamento com o parlamento, mas a renovação é natural, até para o cargo de presidente”, disse Bolsonaro.

Fake News

O presidente também voltou a criticar o projeto de lei sobre fake news, aprovado pelo Senado e atualmente na Câmara. “Pode ter certeza que não vamos perder nossa liberdade de expressão. Essa mídia livre foi o que elegeu o presidente, que com certeza vai se reeleger de novo”, disse, ao comentar que acha que o PL não será aprovado pelos deputados.

Hidroxicloroquina

Também neste domingo, Bolsonaro segurou uma caixa de hidroxicloroquina, medicamento defendido por ele no tratamento da Covid-19, mas sem eficácia comprovada. Aos apoiadores, ele disse que o Brasil está mudando. “Temos uma excelente equipe de ministros a começar pelo da Saúde, que está dando certo, e aos poucos vamos construindo o futuro do Brasil”, afirmou o presidente da República, referindo-se ao ministro interino, o general Eduardo Pazuello.

*Com informações do Estadão Conteúdo