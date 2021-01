Amazonas recebe doação venezuelana de cinco caminhões com oxigênio

Carregamento de 136 mil metros cúbicos de oxigênio abastecerá a rede pública de saúde em meio à crise no estado

Imagem: Divulgação/Governo do Amazonas No total, Venezuela doa 136 mil metros cúbicos de oxigênio



O estado do Amazonas recebeu cinco caminhões com oxigênio doado pela Venezuela na noite desta terça-feira, 19. As carretas, que saíram do estado venezuelano de Bolívar com destino final em Manaus, transportaram 136 mil metros cúbicos de oxigênio. Assim que chegou, a doação foi conduzida para a usina da empresa White Martins, fornecedora de oxigênio na região, responsável por verificar o insumo e colocá-lo a disposição das unidades de saúde. O carregamento venezuelano abastecerá a rede pública de saúde na capital e no interior do estado.

“A doação será muito útil porque nós ainda estamos reequilibrando a rede de saúde, ajudará principalmente nesse momento em que nós temos uma elevação de casos de Covid-19 no interior do Amazonas”, disse o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, enquanto recebia as cinco carretas em Manaus. Além disso, Campêlo agradeceu aos representantes da Venezuela e reforçou que a carga de oxigênio fornecida, somada ao trabalho do governo do Amazonas, será fundamental para a recuperação da população local.