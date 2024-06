Amigo de Robinho deve se entregar nesta quinta após STJ determinar cumprimento de pena por estupro no Brasil

Defesa de Falco se pronunciou a respeito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na tarde desta quarta-feira, confirmando apresentação à PF de São Paulo

Ricardo Rocha Falco, amigo do ex-jogador Robinho, deve se apresentar à Polícia Federal de São Paulo no final da tarde desta quinta-feira (06). A informação foi confirmada por Fabio Costa, advogado de defesa do acusado. Assim como Robinho, Falco também foi condenado a prisão por participar de estupro coletivo de uma mulher albanesa. O crime ocorreu em uma boate de Milão em 2013. A defesa de Falco se pronunciou a respeito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na tarde desta quarta-feira (5). “Meu cliente recebeu a notícia desta decisão de forma serena imediatamente ao término do julgamento. Era esperada essa decisão ante o precedente do julgamento que condenou Robinho. Ele, meu cliente, não tem interesse e intenção de se homiziar da justiça, e assim que o mandado de prisão foi expedido, ele irá se apresentar na Polícia Federal de São Paulo acompanhado do seu advogado Dr. Fabio Costa.”

Falco foi condenado pelo mesmo crime que amigo ex-jogador, pela Justiça da Itália, a nove anos de prisão. Na tarde de quarta (5) o STJ entendeu que o julgamento seguiu ritos compatíveis com os previstos na Justiça brasileira, permitindo a homologação para cumprimento da pena no Brasil.