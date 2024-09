Aneel ainda não define data para conclusão da fiscalização das bandeiras tarifárias

Em uma atualização recente, a Agência informou que a bandeira vermelha patamar 1 foi acionada para os consumidores durante o mês de setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) comunicou que ainda não há uma data definida para a conclusão do processo de fiscalização relacionado a “inconsistências” que resultaram na revisão da bandeira tarifária. A diretoria da agência está aguardando os resultados da análise técnica antes de tomar qualquer decisão. Em uma atualização recente, a Aneel informou que a bandeira vermelha patamar 1 foi acionada para os consumidores durante o mês de setembro. Essa mudança ocorreu após a ativação anterior da bandeira vermelha patamar 2, refletindo uma alteração nas condições do setor elétrico. A revisão das bandeiras tarifárias foi motivada pela correção de dados no Programa Mensal de Operação (PMO), que é gerido pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

