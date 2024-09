Mais de R$ 1 Bilhão devolvidos a clientes por fraudes no Pix

Informações referem-se ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado para facilitar o processo de reembolso em casos de irregularidades

De acordo com dados do Banco Central, entre janeiro de 2022 e julho de 2023, mais de R$ 1 bilhão foram devolvidos aos clientes devido a fraudes e falhas no sistema do Pix. Esse montante representa 9,21% do total de solicitações, que alcançaram aproximadamente R$ 11,1 bilhões durante o mesmo período. As informações referem-se ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado para facilitar o processo de reembolso em casos de irregularidades. A maioria das solicitações de devolução está relacionada a fraudes. Das 6.685.239 requisições feitas, 2.057.246 foram aceitas, enquanto 4.627.993 foram negadas.

No total, foram devolvidos R$ 864.630.148 de um montante solicitado de R$ 10.893.815. Além disso, houve 209.017 pedidos relacionados a fraudes operacionais, resultando em devoluções de R$ 161.357.987 de R$ 239.017.890 solicitados. Para que um cliente possa utilizar o MED, é necessário seguir alguns passos. Primeiramente, ele deve entrar em contato com seu banco e solicitar a ativação do MED. Em seguida, a instituição financeira notificará o banco do suposto golpista, que procederá ao bloqueio do valor em questão. O caso será então analisado para determinar se realmente se trata de uma fraude.

Caso a análise confirme a fraude, o cliente receberá o reembolso, dependendo do saldo disponível na conta do golpista.Se a investigação não encontrar indícios de fraude, o valor será desbloqueado e retornará ao golpista. O MED também é aplicável em situações que envolvem falhas operacionais no sistema Pix, ampliando a proteção aos usuários.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado pro Fernando Keller