Anvisa anuncia viagens para inspecionar fábricas de vacina contra Covid-19 na China

EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK/Archivo Responsáveis por inspecionar as instalações ficarão de quarentena ao chegarem na China.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que irá fazer visitas para inspecionar fábricas de vacina contra a Covid-19 na China. Segundo a agência, serão inspecionadas as instalações da Sinovac, que produz insumos usados pelo Instituto Butantan na produção da CoronaVac, e a da Wuxi Biologics, responsável pela produção do material utilizado pela FioCruz Bio-Manguinhos para produzir a vacina da AstraZeneca. A Anvisa também informou que as visitas deverão ocorrer entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro.

Em nota, a agência afirma que a visita tem como intuito a “certificação e boas práticas de fabricação”, o que é visto como um item essencial “para eventual registro das vacinas contra Covid-19” que sejam produzidas com insumos oriundos destas instalações. A saída dos responsáveis pela inspeção acontecerá nesta sexta-feira, 13, com chegada prevista para o dia 15 de novembro. Eles precisarão cumprir quarentena ao chegarem na China.