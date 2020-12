Anvisa conclui inspeções e publica certificação de Boas Práticas de Fabricação da Sinovac

A empresa é responsável, ao lado do Instituto Butantan, pela fabricação da vacina Coronavac

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concluiu as inspeções nas fábricas da farmacêutica Sinovac, na China, e publicou a certificação de Boas Práticas de Fabricação. A empresa é responsável, ao lado do Instituto Butantan, pela fabricação da vacina Coronavac. O plano de ação foi enviado pelo Butantan à Anvisa na última quarta-feira, 16, enquanto que a avaliação técnica foi concluída neste fim de semana, 20. Com isso, a previsão inicial foi antecipada em 10 dias a decisão sobre a certificação.

A finalização da etapa representa um avanço no processo de regularização da vacina contra a Covid-19, tanto para uso emergencial quanto para uso definitivo. Em nota, a Anvisa disse ainda que a medida faz parte “dos esforços contínuos da Agência para disponibilizar vacinas para a população com qualidade, segurança e eficácia no menor tempo possível”. Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan anunciou a conclusão da última fase de testes do imunizante, dizendo que iria encaminhar os dados para a Anvisa.