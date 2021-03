Anvisa diz que recebeu pedido de autorização para testes da Butanvac

A confirmação foi feita através de nota publicada pela agência na noite desta sexta-feira, 26, horas após o anúncio feito pelo governador João Doria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou o recebimento do pedido de autorização para realização de testes clínicos da Butanvac, nova vacina nacional anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo. A confirmação foi feita através de nota publicada pela agência na noite desta sexta-feira, 26, horas após o anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB). Segundo o comunicado, o pedido é referente aos testes clínicos das fases 1 e 2 e a agência analisará “a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais”. Segundo o Butantan, a produção será 100% brasileira, mas o laboratório será responsável pela produção de 85% das doses do imunizante, enquanto que outras empresas produzirão o restante. Também nesta sexta-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou que pediu autorização à Anvisa para testes de outra vacina brasileira, a Versamune®️-CoV-2FC.