Anvisa encerra processo que pedia uso emergencial da vacina Covaxin

Decisão, tomada de forma unânime, é divulgada um dia depois de a fabricante do imunizante indiano quebrar o contrato com a Precisa, que intermediava a negociação om o Ministério da Saúde

EFE / Rajat Gupta / Archivo O uso emergencial da vacina Covaxin não será mais avaliado



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) encerrou neste sábado, 24, em decisão unânime, o processo que solicitava o uso emergencial da vacina Covaxin no Brasil. A diretoria do colegiado se reuniu um dia depois de a Bharat Biotech, fabricante do imunizante indiano contra a Covid-19, encerrar o contrato com a Precisa Medicamentos e negar a autenticidade dos documentos que a empresa intermediária enviou ao Ministério da Saúde. No comunicado, a Bharat disse que a Covaxin foi ofertada ao Brasil com o preço de US$ 15 por dose e ressaltou que não recebeu nenhum adiantamento nem forneceu vacinas ao país.