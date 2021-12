Anvisa interrompe atividades de navio por transmissão comunitária de Covid-19

Embarcação estava em Salvador e terá que retornar ao Porto de Santos; passageiros tem sintomas leves

Divulgação/Costa Cruzeiros Navio teve que interromper viagem após surto de Covid



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu nesta quinta-feira, 30, as atividades do navio Costa Diadema, que estava atracado no porto de Salvador. Após uma investigação epidemiológica, o órgão concluiu que há transmissão comunitária de Covid-19 na embarcação. Diante disso, o navio terá que voltar ao porto de Santos e encerrar viagem antes do previsto. O passeio terminaria no dia 3 de janeiro. Os passageiros que testaram positivo para Covid-19 terão que desembarcar e ficarão em isolamento em hotéis já disponibilizados pela operadora do cruzeiro. Moradores de Salvador também foram autorizados a desembarcar. Segundo a Anvisa, a maioria está assintomática ou com sintomas leves.

“A autorização para que o navio fosse redirecionado para o Porto de Santos ocorreu após avaliação das condições sanitárias da embarcação e levando em consideração o bem-estar dos viajantes, a fim de conduzi-los em condições de segurança sanitária ao seu destino final de desembarque (Santos)”, disse a agência. O navio Costa Diadema ficará impedido de circular até que se tenha “uma melhor avaliação do cenário epidemiológico e dos protocolos sanitários”.