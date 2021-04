Anvisa paralisa análise da ButanVac e cobra dados para realização de teste em humanos

Agência sanitária suspende prazo para resposta sobre autorização da vacina brasileira e dá 120 dias para o Butantan fornecer informações e documentos ‘não apresentados’

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou nesta segunda-feira, 27, que exigiu do Instituto Butantan e informações e documentos que não foram apresentados no pedido de autorização para realização do primeiro estudo clínico em humanos da ButanVac, candidata a primeira vacina brasileira (se aprovada, a produção será produzida exclusivamente no país). De acordo com a agência, o pedido de autorização, enviado no último dia 26 de março, e o protocolo do estudo clínico, enviado na última sexta-feira, 23, estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos para que sejam autorizadas pesquisas clínicas em seres humanos.

O Butantan tem 120 dias para responder às exigências. Devido a essa nova determinação, o prazo para a resposta sobre a autorização da vacina fica interrompido. “A agência depende das informações do Butantan para dar prosseguimento à análise técnica”, informou a autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Até agora, a ButanVac, foi testada apenas em animais. O Butantan informou que já iniciou o contato para viabilizar os esclarecimentos necessários, mas pede “o devido senso de urgência” do órgão regulador. “O Butantan espera que a Anvisa aprove o quanto antes o início dos testes para que a nova vacina, a primeira a ser produzida no país sem necessidade de importação de matéria-prima (IFA), seja disponibilizada rapidamente à população brasileira.”

Entre os dados solicitados pela Anvisa, destacam-se os seguintes: