Anvisa recebe pedido para formalizar dose de reforço da vacina Janssen

Até o momento, imunizante de dose única não tem a segunda aplicação prevista em bula; agência tem prazo de 30 dias para analisar documentos e dar resposta

MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Após análise de documentação, Anvisa pode incluir aconselhamento de segunda dose na bula da vacina da Janssen



Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste sábado, 20, que foi contatada pela empresa Johnson&Johnson, fabricante do imunizante Janssen contra a Covid-19, para avaliar a inclusão de uma dose de reforço na bula da vacina, que até o momento é aplicada em dose única. “O pedido da farmacêutica prevê a indicação da Janssen em duas situações: como reforço homólogo e heterólogo. O reforço homólogo (mesma vacina) seria destinado a pessoas que foram imunizadas com a dose única da Janssen. Já o reforço heterólogo (vacina diferente) proposto pela empresa seria destinado apenas para pessoa que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA”, esclarece texto da agência. Até o momento, a única vacina de tecnologia mRNA aprovada no Brasil é a da Pfizer. O pedido da farmacêutica foi protocolado na sexta-feira, 19, e a Anvisa tem um prazo de 30 dias para analisar as informações disponibilizadas e dar uma resposta sobre o assunto.