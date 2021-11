Rio de Janeiro zera internados por Covid-19 nos hospitais municipais

Informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que atribui a boa notícia ao sucesso da campanha de vacinação na cidade: ‘A ciência está vencendo’

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Secretaria Municipal de Saúde afirma que boa notícia se deve ao sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade



A cidade do Rio de Janeiro zerou o número de internados por Covid-19 nos hospitais municipais do SUS, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. “A ciência está vencendo na cidade do Rio de Janeiro. Neste exato momento, é zero o número de internação por covid-19 nos hospitais municipais do SUS na cidade do Rio. Sim, é isso mesmo que você leu: não tem ninguém internado por covid nos hospitais da prefeitura na nossa cidade”, diz a publicação da SMS no Twitter. A secretaria atribui o bom número ao sucesso da campanha de vacinação na cidade.

Apesar disso, 600 mil pessoas ainda estão com a segunda dose atrasada, o que levou o município a realizar hoje o “Dia D” nos postos, com mutirão até as 17h. Nesta sexta-feira, 19, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, publicou em seu perfil que a cada cem testes de Covid-19 realizados na última semana, somente dois deram positivo. Segundo ele, esse é o menor índice de positividade desde o início da pandemia, graças à adesão à vacina. Ainda nesta sexta, a SMS divulgou o calendário de vacinação da dose de reforço por faixa etária em novembro e dezembro, contemplando pessoas com mais de 55 anos no próximo mês.