Justiça condena três PMs a 90 anos de prisão pelas mortes de seis pessoas no Morro da Coroa, no RJ

De acordo com decisão da 8ª Câmara Criminal, todas as vítimas foram executadas sumariamente com tiros pelas costas e na região da cabeça por Leonardo José Nunes, Jubson Alencar Cruz Souza e Vagner Santanas

Reprodução / Jornal da Manhã A pena, que inicialmente era de 54 anos, foi majorada após a defesa dos agentes recorrer da primeira decisão



Na última quarta-feira (9), três policiais militares foram condenados a 90 anos de prisão em regime fechado pelas mortes de seis pessoas durante uma operação no Morro da Coroa, no bairro do Catumbi, Rio de Janeiro, em 2009. Leonardo José de Jesus Nunes, Jubson Alencar Cruz Souza e Vagner Barbosa Santana foram condenados em 2023. A pena, que inicialmente era de 54 anos, foi majorada após a defesa dos agentes recorrer da primeira decisão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na época do crime, os policiais alegaram que as mortes ocorreram em um auto de resistência, afirmando que as vítimas teriam reagido à prisão com armas de fogo. No entanto, um laudo pericial, realizado no mesmo ano com o apoio do Ministério Público, constatou que as vítimas foram baleadas nas costas e na cabeça, sem chance de defesa. Os agentes cumprirão a pena na unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA