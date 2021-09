AO VIVO: Bolsonaro é o primeiro presidente a falar na Assembleia Geral da ONU; acompanhe

Desde 1947, o representante brasileiro é responsável por iniciar oficialmente as falas dos líderes mundiais após o pronunciamento do presidente da Assembleia Geral e do secretário-geral da ONU

Carolina Antunes/PR É a terceira vez que o presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abre nesta terça-feira, 21, a 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. No ano passado, o chefe do Executivo participou do evento de forma remota por causa das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Desde 1947, o representante brasileiro é responsável por iniciar oficialmente as falas dos líderes mundiais após o pronunciamento do presidente da Assembleia Geral e do secretário-geral da ONU. O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, fala em seguida. Bolsonaro já adiantou que vai defender o chamado marco temporal para demarcações de terras indígenas em seu discurso. A expectativa também é de que o chefe do Executivo fale sobre o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e se comprometa com a doação de doses da imunizante a países mais pobres a partir de 2022, quando a população brasileira estiver totalmente imunizada.

Acompanhe o discurso de abertura de Bolsonaro na Assembleia Geral: