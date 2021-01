Após casos da variante do coronavírus, governador do Pará decreta lockdown

A medida, no entanto, vale apenas a região do Baixo Amazonas e Calha Norte; dois casos da variante descoberta no Amazonas foram identificados em Santarém

Tarso Sarraf/Estadão Conteúdo Em vídeo publicado nas redes sociais, Helder Barbalho revelou que dois casos da variante do coronavírus foram descobertos em Santarém



O governador do Pará, Helder Barbalho, decretou neste sábado, 30, lockdown nas regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte. A medida foi adotada apenas nestas localidades após a detecção de dois casos da nova variante do coronavírus. A nova cepa que circula no Amazonas foi identificada em duas pessoas da cidade de Santarém, no Pará.

Em um vídeo, publicado neste sábado nas redes sociais, Barbalho explica que a medida visa proteger o sistema de saúde local, que pode entrar em colapso. “O Instituto Evandro Chagas identificou a nova cepa do coronavírus nessa região [Baixo Amazonas] e, além disso, o aumento da procura por leitos de UTI e Covid nos trazem severas preocupações na capacidade do nosso sistema de atender a todos. Necessário para salvar vidas e evitar proliferação do vírus”, disse o governador. A região, que já está “em vermelho, o que representa risco elevado, passará para preto, lockdown”, explicou o governador. O Estado do Pará tem mais de 327 mil casos de Covid-19 e 7.578 mortes até esta sexta-feira.