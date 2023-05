Após conversa com o pai, Flávio Bolsonaro anuncia desistência da Prefeitura do Rio

O ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que seu filho é mais útil no Senado: ‘Preciso dele lá, fazendo articulação política e ajudando o Estado do Rio de Janeiro’

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/05/2023 O senador Flávio Bolsonaro havia manifestado seu desejo de concorrer à Prefeitura do Rio



O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que desistiu de concorrer à Prefeitura do Rio, via redes sociais, nesta quinta-feira, 18. “Agradeço ao meu líder Jair Bolsonaro pelas palavras e pelo reconhecimento. Seguirei ajudando meu amado Rio de Janeiro e trabalhando por todos os cariocas e fluminenses aqui do Senado Federal”, escreveu em seu perfil no Twitter compartilhando a informação dada com exclusividade pelo colunista Claudio Dantas, da Jovem Pan. A decisão ocorre após conversa do parlamentar com o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com colégio eleitoral no Estado do Rio de Janeiro. O ex-presidente esteve no Senado nesta tarde para conversar com o senador, seu filho mais velho. Como antecipou a Jovem Pan, o ex-presidente o aconselhou a permanecer no mandato e lançar outro candidato ao comando da capital fluminense. Mais cedo, o próprio Flávio havia dito publicamente que só sairia candidato caso o pai “abraçasse” sua candidatura. “A palavra final é dele.”

Ao chegar ao Senado, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro disse que precisa de seu filho atuante na Casa. “Flávio quer muito a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, acredita que pode melhorar a cidade replicando as boas práticas e resultados positivos que conseguimos enquanto fui presidente. Ele foi muito importante no Senado durante o meu governo e preciso dele lá, fazendo articulação política e ajudando o Estado do Rio de Janeiro”, explicou. O nome de Flávio Bolsonaro também foi ventilado como possível candidato ao Planalto para 2026 caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja declarado inelegível pela Justiça Eleitoral.

Flávio classifica as acusações contra o pai como “frágeis” para impedi-lo de concorrer, mas enxerga o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como a alternativa mais forte caso a Justiça frustre as aspirações políticas de Jair para 2026. Sobre os planos municipais, o parlamentar diz que Bolsonaro dará a palavra final e aproveita para provocar Eduardo Paes, que está em seu terceiro mandato como chefe do Executivo carioca.