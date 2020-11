Após derrota de Tatto, Lula declara apoio a Boulos em São Paulo

Ex-presidente usou suas redes sociais para dar respaldo ao candidato do PSOL, que enfrentará o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) no segundo turno

EFE Petista manifestou seu apoio à chapa de Boulos e Erundina.



O ex-presidente Lula manifestou apoio ao candidato Guilherme Boulos (PSOL), que disputará o segundo turno da eleição para a prefeitura da cidade de São Paulo. Em seu Twitter, o petista disse que “todos os eleitores e eleitoras que votam no PT, todos os eleitores que são de esquerda, todos os eleitores progressistas, todos que querem restabelecer a democracia no Brasil, têm agora o compromisso histórico de votar no companheiro @GuilhermeBoulos para prefeito de São Paulo”. A postagem foi feita no começo da tarde desta terça-feira, 17.

O candidato do PSOL, que tem a ex-prefeita Luiza Erundina como sua colega de chapa, irá enfrentar o atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), que conquistou 32,85% dos votos no primeiro turno. Boulos, por sua vez, conquistou 20,24% dos votos, superando adversários como Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos). Além de Lula, nomes do PT como Eduardo Suplicy e Jilmar Tatto, que foi adversário de Boulos na eleição, manifestaram apoio à chapa do PSOL no segundo turno. O candidato Orlando Silva (PCdoB) também apoiará o ex-líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).