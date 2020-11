PT declara apoio a candidato de Ciro Gomes em Fortaleza

José Sarto (PDT) disputará o segundo turno contra Capitão Wagner (PROS), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro; em nota, PT diz que prioridade é ‘derrotar a proposta fascista para a cidade’

A Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza decidiu, nesta terça-feira, 17, apoiar a candidatura de José Sarto (PDT) no segundo turno das eleições na capital cearense. Candidato de Ciro Gomes na cidade, Sarto enfrentará Capitão Wagner (PROS), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 29 de novembro. No primeiro turno, a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins, ficou na terceira colocação, com 227.470 votos (17,76%). “O PT tem a responsabilidade política de combater e derrotar o projeto fascista de Bolsonaro e seus retrocessos para a classe trabalhadora, representados pela candidatura de Wagner. Não nos omitiremos dessa tarefa. Nesse sentido, a Executiva Municipal do PT Fortaleza orienta seus filiados e simpatizantes para a tarefa prioritária de derrotar a proposta fascista para a nossa cidade, através do voto na candidatura do Partido Democrático Trabalhista, em apoio aos candidatos José Sarto e Elcio Batista neste segundo turno”, diz a nota do partido.

José Sarto obteve 457.622 votos (35,72%), contra 426.803 votos de Wagner. No domingo, 15, após votar, em São Bernardo do Campo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre o encontro que teve com Ciro Gomes em setembro. De acordo com o petista, os dois tiveram um diálogo civilizatório, mas reiterou que seguem como adversários. “Usando uma expressão popular, lavamos a roupa suja pra valer. Sob o ponto de vista das compreensões da questão brasileira, para trás e para a frente, continuamos como estávamos antes de conversar. Mas a mim me agrada a ideia de que a gente faça política conversando”, disse Ciro na segunda-feira, 9, em São Paulo. O pedetista veio a São Paulo para declarar apoio à candidatura de Márcio França (PSB) à Prefeitura de São Paulo – PDT e PSB firmaram alianças em diversas cidades do país, entre elas São Paulo e Rio de Janeiro.