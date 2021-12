Após estragos na Bahia, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro ficam em alerta para temporais

Institutos de meteorologia avisam que tempestades devem atingir o Sudeste do Brasil nos próximos dias

ROBERTO SUNGI / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, temporais já atrapalharam circulação de trens da CPTM nesta terça



Após fortes chuvas causarem grandes estragos no sul da Bahia ao longo do mês de dezembro, causando mesmo 21 mortes e deixando 77 mil desabrigados, novas tempestades devem ocorrer, mas agora na região Sudeste do Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem receber os temporais nos próximos dias, começando nesta terça, 28, até a próxima, 4, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, e a empresa de meteorologia Metsul. De acordo com o Inmet, uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) – fenômeno que cria um corredor de umidade entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste – deve provocar as chuvas, assim como ocorreu na Bahia.

O alerta meteorológico emitido pelo Inmet nesta terça prevê a ocorrência de temporais entre hoje e amanhã, 29, em boa parte do território do Rio de Janeiro, na Zona da Mata mineira e em algumas áreas de São Paulo. São previstas chuvas concentradas entre 30 mm a 60 mm por hora, além de uma marca de até 100 mm por dia – cada milímetro corresponde a um litro de chuva acumulado em uma área de um metro quadrado. O órgão alertou para a possibilidade de deslizamentos em áreas de encostas. Até 4 de janeiro, os totais de chuva deverão chegar a 200 mm na região Sudeste. As chuvas serão mais intensas no centro e sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e Vale do Paraíba e região serrana no Rio de Janeiro. A região central do país (Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal) também deve receber tempestades. Já na Bahia, nas áreas do centro e do sul do Estado, as mais atingidas até agora, o volume das chuvas deve diminuir.

O número de mortes causadas pelas enchentes na Bahia subiu para 21 nesta terça-feira, 28, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). De acordo com a Defesa Civil, 77.092 pessoas estão desabrigadas em todo o Estado. Pelo menos 136 municípios decretaram situação de emergência – algumas cidades baianas, como Itabuna, Jequié e Itajuípe, estão pedindo a ajuda de voluntários e profissionais da saúde, além da doação de medicamentos, alimentos e água. Outras, como Gandu e Coaraci, divulgaram uma chave PIX para receber dinheiro. Saiba aqui como fazer doações para as vítimas. Em São Paulo, um forte temporal na região do ABC paulista causou alagamentos em Santo André e Mauá, e impediu a circulação de trens na linha-10 da Turquesa da CPTM – cerca de 80mm atingiram as cidades em uma hora.