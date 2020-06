Após prisão, Queiroz é transferido para o RJ e deverá prestar depoimento

EFE Queiroz deixou o DHPP da Polícia Civil, em São Paulo, por volta das 9h50 desta quinta-feira (18) e seguiu para o Aeroporto do Campo de Marte



Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz já está no Rio de Janeiro, onde deve prestar depoimento nas próximas horas. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, em São Paulo.

A prisão, realizada sob o âmbito de Operação Anjo da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, aconteceu no imóvel do advogado do parlamentar, Frederick Wassef. Queiroz estaria morando no local há um ano.

Queiroz deixou o DHPP da Polícia Civil, em São Paulo, por volta das 9h50 desta quinta-feira (18) e seguiu para o Aeroporto do Campo de Marte.

Ele chegou ao Rio de Janeiro por volta das 12h08, pelo Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Queiroz vai para o IML, onde passará por novo exame de corpo de delito, e depois segue para Benfica — onde será interrogado.

Ao contrário das expectativas, ele não prestou depoimento em São Paulo.

Entenda

Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro são alvos, desde julho de 2018, de uma investigação sobre um esquema de “rachadinha” – quando servidores devolvem parte de seus salários aos deputados – no gabinete de Flávio.

Na época, o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) descobriu uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão nas contas de Queiroz.