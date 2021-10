Após quase duas semanas de quarentena nos EUA, Queiroga desembarca no Brasil

Ministro testou positivo para Covid-19 em 21 de setembro, quando acompanhava a comitiva do presidente Bolsonaro para a Assembleia-Geral ONU

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Queiroga estava isolado em um hotel de Nova York desde o último dia 21



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desembarcou na manhã desta segunda-feira, 4, no aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Em seguida, ele seguirá para Brasília. A volta para o país ocorre após o ministro informar pelas suas redes sociais, na noite de domingo, 3, que testou negativo para a Covid-19. Queiroga positivou para a doença no dia 21 de setembro, quando acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos Estados Unidos para a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Os outros integrantes da comitiva presidencial voltaram ao Brasil ainda no dia 22. Ele tomou as duas doses da vacina e não teve sintomas graves. O ministro ficou hospedado em um hotel de Nova York até então.