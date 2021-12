Após quatro horas de negociações, homens liberam reféns e se entregam à polícia em São Luís

Três suspeitos foram detidos após tentativa de assalto a clínica que se tornou sequestro com 16 reféns

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Sequestro terminou com todos os reféns liberados e os bandidos presos



Um assalto em uma clínica em São Luís, capital do Maranhão, se transformou num sequestro que durou por quatro horas – felizmente, ninguém foi morto ou ferido e os três suspeitos se entregaram. O caso ocorreu na Avenida São Luís Rei de França, no bairro Turu, e começou por volta das 14h. Três homens teriam assaltado o local e, ao saírem, se depararam com uma viatura da Polícia Militar. Decidiram, então voltar para dentro da clínica e manter as 16 pessoas que estavam no local como reféns. Por volta das 17h, os suspeitos liberaram dez dos reféns, e mantiveram os outros seis detidos até o fim das negociações, concluídas cerca de uma hora depois. Os três se entregaram e foram levados para o Delegacia de Polícia Civil no bairro Cohatrac, em São Luís, e devem ser encaminhados para o presídio de Pedrinhas na sequência. Duas armas de fogo foram apreendidas. Os reféns passaram por avaliação médica realizada por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu após serem liberados.