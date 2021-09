Após tempestade de areia, Sabesp pede que população de Franca não desperdice água na limpeza

Companhia ressaltou que o município passa por um período de estiagem, com rodízio no abastecimento

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO A cidade de Franca foi uma das mais atingidas pela tempestade



A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) recomendou que os moradores de Franca não desperdicem água na limpeza da sujeira causada pela tempestade de areia que atingiu algumas cidades do interior do Estado neste domingo, 26. A empresa ressaltou que o município passa por um período de estiagem, com rodízio no abastecimento de água. “A Sabesp pede mais uma vez aos moradores de Franca que não desperdicem água na limpeza de casas, quintais, calçadas e outras finalidades do tipo. Sabemos que o evento atípico trouxe uma grande quantidade de poeira e fuligem para dentro das casas. O município passa por um período de severa estiagem, com rodízio no abastecimento de água. É preciso que todos usem a água de forma consciente, sem desperdícios”, disse a Sabesp em nota. Franca enfrenta a vazão dos mananciais de abastecimento que, segundo a companhia, caíram acentuadamente nos últimos dias. A cidade então adotou o rodízio no fornecimento de água, que foi alterado nesta segunda-feira, 27. Os bairros foram divididos por blocos para o revezamento.”Cada bloco ficará sem água por aproximadamente 36 horas e com água cerca de 36 horas. A interrupção e o retorno no abastecimento acontecerão de forma gradativa”, informou a Sabesp.