Queda de automóvel em concessionária deixa três feridos em São Paulo

Acidente aconteceu nesta segunda-feira, 27, no bairro Santa Cecília; segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo era um cliente do estabelecimento

Reprodução / Corpo de Bombeiros As três vítimas foram socorridas, sendo que uma mulher, de 19 anos, trauma de abdome e tórax



Um acidente grave em uma concessionária deixou três feridos na manhã desta segunda-feira, 27, no bairro Santa Cecília, em São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Rio Branco, quando um motorista manuseava um veículo para teste no segundo andar andar do prédio comercial e acabou avançando no vidro e caindo com o carro no térreo, atingindo a recepção da concessionária, onde estavam duas funcionárias do estabelecimento. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, informações iniciais apontam que o motorista seria um cliente que estava no local para conhecendo o automóvel. A corporação informou que as três vítimas foram socorridas, sendo o homem com suspeita de fratura nos membros inferiores, uma mulher, de 22 anos, com ferimentos leves, e uma mulher, de 19 anos, que teve trauma de abdome e tórax e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia.