Araçatuba: Homem tem os dois pés amputados ao ser atingido por bomba que confundiu com celular

Morador passou por uma cirurgia de reparação por causa dos cortes profundos nas mãos; outras três vítimas estão internadas na Santa Casa do município

Reprodução/Twitter/@gaybs_serafim Quadrilha deixou 28 explosivos em diferentes pontos de Araçatuba; um deles atingiu um morador



Uma quadrilha fortemente armada promoveu tiroteio e fez reféns para assaltar dois bancos na região central de Araçatuba na madrugada desta segunda-feira, 30. Pedestres foram levados para pontos estratégicos onde permaneceram como escudos humanos. Bases da Polícia Militar foram atacadas pelos criminosos — que espalharam 28 explosivos pela cidade e chegaram a lançar dinheiro nas ruas. Dos seis feridos pelo ataque criminoso, quatro estão internados no hospital da Santa Casa da cidade. Entre eles, um homem, de 25 anos, que foi atingido por uma das bombas deixadas pelos criminosos. O morador estava andando pela rua quando avistou o artefato, que pensou se tratar de um aparelho celular. Quando se abaixou para pegar o dispositivo, a bomba foi acionada e explodiu, atingindo os membros inferiores e as mãos da vítima. Por causa da explosão, ele teve os dois pés amputados. Os dedos da mão também sofreram cortes profundos, mas não precisaram ser amputados em virtude de uma cirurgia de correção realizada pela equipe médica. A instituição informa que ele seguirá internado.

Pelo menos dois suspeitos de participarem da ação já foram detidos e um terceiro morreu em confronto com a polícia. Uma outra vítima, que está sendo atendida pela Santa Casa, está sob escolta policial. O homem, de 28 anos, foi baleado no abdômen e na mão. O projétil que atingiu o ventre transfixou e não houve necessidade cirúrgica. O ferimento no membro superior foi mais grave e por isso ele está passando por uma cirurgia neste momento. Segundo o próprio hospital, o homem foi ouvido antes do procedimento pela polícia, que duvidou da sua versão da história e dos documentos apresentados pelos agentes. Ele permanecerá com escolta policial até que os esclarecimentos sejam concluídos. Um terceiro, de 31 anos, foi baleado na face e braços. Segue intubado e em avaliação pela especialidade. Seu quadro clinico grave, porém, permanece estável. O último internado, também do sexo masculino, tem 38 anos e foi baleado nas pernas, braços e cabeça (raspão). Após passar pela cirurgia, foi extubado e segue em Recuperação Pós-Cirúrgica em quadro clínico estável. Esse último também permanecerá sob escolta policial.