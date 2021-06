Araraquara dá início a novo lockdown severo para conter Covid-19

Medidas devem valer até dia 27; até a terça-feira, 22, nem mesmo supermercados funcionarão para atendimento presencial

A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, dá início às 12h deste domingo, 20, a um novo lockdown com medidas para tentar conter o avanço da Covid-19. O decreto, publicado na última quinta-feira, 17, determina o fechamento de atividades até a meia noite do dia 27 de junho. Pessoas só poderão circular nas ruas para comprar medicamentos e alimentos; se vacinar contra a Covid-19; obter socorro médico para pessoas ou animais; embarcar e desembarcar em terminal rodoviário e atender a outras urgências, agentes da prefeitura podem solicitar documentos que comprovem essas atividades (como prescrição de medicamento ou comprovante de vacinação). Os mercados ficarão fechados para compras pessoais até a terça-feira, 22. Nesse período, apenas o sistema de delivery funcionará. Os postos de combustíveis abrirão normalmente e as fronteiras municipais não serão fechadas.

“Precisamos fazer mais esse esforço para derrubarmos a contaminação em toda a região e, enquanto isso, acelerarmos a vacinação. Não temos outro caminho. Vamos seguir ouvindo a ciência para salvar vidas”, disse o prefeito nas redes sociais. Na última sexta-feira, 18, o político, que tem 55 anos, foi vacinado contra a doença. Essa é a segunda vez na qual Araraquara adota um lockdown severo para tentar conter a disseminação da Covid-19. O último boletim epidemiológico divulgado na cidade neste sábado, 19, registrou 157 novos casos da doença e uma nova morte. Desde o início da pandemia, 488 pessoas morreram e 24.373 contraíram a Covid-19 na região.