Aras indica aliada para Corregedoria do Ministério Público Federal

Célia Regina Delgado ficou em segundo lugar na votação realizada no Conselho Superior da instituição, com um voto a menos do que Luiza Cristina Frischeisen

ESTADÃO CONTEÚDO Célia Delgado é próxima de Lindôra Araújo, braço-direito de Aras na PGR



O procurador-geral da República, Augusto Aras, indicou nesta terça, 5, a subprocuradora-geral da República Célia Regina Delgado para o cargo de corregedora-geral do Ministério Público Federal (MPF) no biênio 2021-2023. Delgado ficou em segundo lugar na lista tríplice elaborada pelos integrantes do Conselho Superior do MPF, atrás de Luiza Cristina Frischeisen, que já fez diversas críticas à forma como Aras conduz o MPF. Célia Delgado, por sua vez, é considerada próxima da subprocuradora Lindôra Araújo, principal auxiliar de Aras na condução do órgão investigativo. Seis subprocuradores-gerais se candidataram ao cargo e cada conselheiro indicou três nomes. Frischeisen pegou o primeiro lugar da lista, com 7 votos. Já Delgado e José Elaeres Marques Teixeira empataram com seis votos cada um.

Delgado assumirá o cargo no lugar de Elizeta Maria de Paiva Ramos, que exerce a função até o próximo dia 9 de outubro. Eleares será o 1º suplente e Frischeisen, a 2ª. A corregedoria do MPF é o órgão responsável por fiscalizar e analisar a conduta dos membros da instituição. O titular participa das reuniões do Conselho Geral e pode se pronunciar sobre os casos e possíveis punições, embora não tenha direito a voto. Entre as atribuições do cargo de corregedor estão a realização de correções nas unidades, instauração de inquéritos e de processos administrativos contra integrantes da carreira, além de acompanhamento de estágio probatório dos membros.

Célia Regina Delgado completa 37 anos como integrante do Ministério Público Federal nesta terça. É subprocuradora-geral da República desde 2004, quando passou a oficiar perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ocupou diversas funções na instituição e atualmente é coordenadora nacional finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), além de coordenar a Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral (1CCR). Entre outros postos ocupados no MPF, estão a de procuradora-chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, no período de 1989 a 1993. Também integrou o colegiado da Câmara de Combate à Corrupção (5CCR) e foi suplente da corregedora-geral no biênio 2019/2021.