‘Armas fantasmas’: operação cumpre mandados em 11 estados contra armamento 3D

Ação mira quadrilha liderada por um engenheiro que usava impressoras 3D para fabricar armas não rastreáveis

Divulgação / Polícia Civil Operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em 11 estados brasileiros contra um grupo suspeito de produzir e vender peças de armas de fogo feitas em impressoras 3D, conhecidas como 'armas fantasmas'



Uma operação realizada nesta quinta-feira (12) cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em 11 estados brasileiros contra um grupo suspeito de produzir e vender peças de armas de fogo feitas em impressoras 3D, conhecidas como “armas fantasmas”. A ação, chamada de Operação Shadowgun, resultou até o momento em uma prisão e investiga um esquema interestadual de fabricação e comércio desse tipo de armamento.

A investigação é conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ). Ao todo, cinco integrantes da organização criminosa foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas.

Os agentes cumprem quatro mandados de prisão em São Paulo e 32 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a vendedores e compradores. As ações ocorrem no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Bahia e Roraima.

Segundo as investigações, o grupo produzia e divulgava projetos de armas e acessórios fabricados com impressoras 3D. Esse tipo de armamento é chamado de “arma fantasma” porque não possui numeração ou registro oficial, o que dificulta a identificação da origem e o rastreamento pelas autoridades.

As apurações começaram após um alerta de um órgão internacional sobre um usuário de rede social suspeito de desenvolver e vender armamentos produzidos com essa tecnologia. A partir daí, investigadores identificaram uma rede estruturada que ensinava como fabricar e montar as armas.

De acordo com os investigadores, o líder do grupo é um engenheiro especializado em controle e automação. Usando um pseudônimo na internet, ele divulgava testes das armas, publicava atualizações dos projetos e explicava como ajustar impressoras e materiais para fabricar as peças.

Ele também produziu um manual com mais de cem páginas, com orientações detalhadas sobre como construir a arma em casa. Com esse material, uma pessoa com conhecimento intermediário em impressão 3D poderia montar o armamento em poucas semanas utilizando equipamentos relativamente baratos.

A polícia aponta ainda que o principal produto do grupo era uma arma semiautomática feita com peças plásticas impressas em 3D e outros componentes não regulamentados. O projeto foi compartilhado em redes sociais, fóruns da internet e na chamada “dark web”, criando uma rede clandestina de produção e circulação de armas sem registro.

Venda de peças

Além da divulgação dos projetos, o grupo também vendia peças e prestava orientação para interessados em montar o armamento. As atividades eram financiadas com criptomoedas.

As investigações identificaram que o líder produzia carregadores alongados para pistolas de diferentes calibres em sua própria residência e vendia o material em uma plataforma de comércio on-line.

Entre 2021 e 2022, pelo menos 79 compradores adquiriram peças produzidas pelo grupo. Nos anos seguintes, as negociações passaram a ocorrer por outros canais na internet.

Segundo os investigadores, os compradores estão distribuídos por 11 estados e muitos deles possuem antecedentes criminais, principalmente relacionados ao tráfico de drogas e outros crimes graves.

No estado do Rio de Janeiro, foram identificados dez compradores em cidades como São Francisco de Itabapoana, Araruama, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e também na capital. A polícia investiga se o material foi parar nas mãos de organizações criminosas, como traficantes e milícias.

Durante a operação, agentes da 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) também cumpriram seis mandados de busca e apreensão no estado do Rio, em endereços ligados a compradores. As ações ocorrem no interior, na Região dos Lagos e em bairros da zona oeste da capital, como Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca.